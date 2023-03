Ligue 1 2022 2023 | il Rennes fa l’impresa | 2-0 in casa del Psg

(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo quattro vittorie di fila, si ferma la striscia positiva in campionato del Psg di Galtier che cade in2-0 contro il. Al 45? è Toko Ekambi a realizzare la rete del vantaggio su assist di Bourigeaud. Nell’intervallo i parigini si giocano la carta Zaire-Emery, ma non basta. E al 48? iltrova il clamoroso raddoppio: la firma è di Kalimuendo. Il Psg non riesce più a reagire. E la squadra ospite torna a vincere dopo un punto in due partite. SportFace.

La partita PSG - Stade Rennes di domenica 19 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 28° giornata di Ligue 1 2022-2023

