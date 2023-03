Leverkusen-Bayern Monaco | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 19 marzo 2023) Riportiamo di seguito ledel big match tra Bayer, valido per la giornata 25 di Bundesliga. Le Aspirine sembrano aver trovato la quadra dopo un avvio difficile, restano invischiate nella zona retrocessione per diverse giornate. Attualmente si trovano a sei punti dalla zona Europa e vengono da due vittorie contro Hertha Berlino e Werder Brema. Inoltre, hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di Europa League eliminando il Ferencváros vincendo con lo stesso punteggio in entrambe le sfide (2-0). Nel prossimo turno i tedeschi affronteranno l’Union Saint-Gilloise, sorpresa di questa edizione del torneo. Gara speciale questa sera per il tecnico Xabi Alonso, che proprio con la maglia dei bavaresi ha trascorso le ultime tre stagioni della sua carriera vincendo ...