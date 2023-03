Leone compie 5 anni: il commovente gesto di papà Fedez (Di domenica 19 marzo 2023) Per la famiglia Ferragnez non è certo un momento semplice. Nelle scorse settimane Fedez è stato molto male a causa degli psicofarmaci. A sostegno del cantante, c’è l’amore dei Ferragnez al completo, a partire da quello che porta il piccolo, grande, Leone che il 19 marzo ha compiuto 5 anni. Nonostante il momento delicato, tutti hanno deciso di celebrare il compleanno di Leo. Fedez ha passato la notte a montare un video con tanti momenti di vita vissuta col figlio. Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) Per la famiglia Ferragnez non è certo un momento semplice. Nelle scorse settimaneè stato molto male a causa degli psicofarmaci. A sostegno del cantante, c’è l’amore dei Ferragnez al completo, a partire da quello che porta il piccolo, grande,che il 19 marzo ha compiuto 5. Nonostante il momento delicato, tutti hanno deciso di celebrare il compleanno di Leo.ha passato la notte a montare un video con tanti momenti di vita vissuta col figlio.

