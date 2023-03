(Di domenica 19 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Credo in un sistema con un’unica aliquota nel quale la progressività sia garantita da un sistema che combini no-tax area e detrazioni in funzione del reddito. Ha il vantaggio della chiarezza e della semplicità. Un approccio di questo tipo porta con sè l’idea che le imposte devono diminuire per tutti. E’ un progetto di prospettiva, senza fughe in avanti nè forzature finanziarie. La prima fase sarà il passaggio dell’Irpef a tre aliquote. Un passo alla volta”. Così, al Corriere della Sera, il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Latax la dobbiamo applicare a tutti, in via tendenziale. Applicando detrazioni e no-tax area, rispettiamo il principio costituzionale della progressività. Ma qui parliamo di cose che faremo a. E se si dovesse ...

Leo: «La flat tax Arriverà a fine legislatura. Come ridurre le detrazioni che pesano 125 miliardi» Corriere della Sera

Una soluzione in prospettiva, quella della flat tax per tutti e una riforma del fisco da attuare “un passo alla volta”. Così ne parla il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, in un ...Il viceministro all'Economia Maurizio Leo ha ribadito che la flat tax per tutti arriverà entro la fine della legislatura, ma non si toccherà il principio della progressività delle tasse. La conferma ...