(Di domenica 19 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Credo in un sistema con un'unica aliquota nel quale la progressività sia garantita da un sistema che combini no-tax area e detrazioni in funzione del reddito. Ha il vantaggio della chiarezza e della semplicità. Un approccio di questo tipo porta con sè l'idea che le imposte devono diminuire per tutti. E' un progetto di prospettiva, senza fughe in avanti nè forzature finanziarie. La prima fase sarà il passaggio dell'Irpef a tre aliquote. Un passo alla volta”. Così, al Corriere della Sera, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, di Fratelli d'Italia, che aggiunge: “Latax la dobbiamo applicare a tutti, in via tendenziale. Applicando detrazioni e no-tax area, rispettiamo il principio costituzionale della progressività. Ma qui parliamo di cose che faremo a. E se si dovesse ...

Si punta unatax estesa come obiettivo di lungo periodo a cui arrivare dopo un percorso ... le risorse a disposizione , lo stesso Viceministro all'Economia e alle Finanze Mauriziointervistato ...L'obiettivo è quello di arrivare gradualmente a "un meccanismo ditax, lo si farà entro la ... specifica. E spiega, in estrema sintesi, cosa vuol dire per il Governo equità orizzontale : "...Il concetto è stato spiegato dal viceministro dell'Economia, Maurizio: "La sanzione penale ci ... Il fulcro principale della riforma rimane l'introduzione dellatax che sarà preceduta da una ...

Leo: «La flat tax Arriverà a fine legislatura. Come ridurre le detrazioni che pesano 125 miliardi» Corriere della Sera

Ma lei crede veramente alla flat tax sull’Irpef Se non è realistico, quanti dovrebbero essere gli scaglioni «Credo in un sistema con un’unica aliquota — risponde il viceministro dell’Economia ...ROMA (ITALPRESS) – “Credo in un sistema con un’unica aliquota nel quale la progressività sia garantita da un sistema che combini no-tax area e detrazioni in funzione del reddito. Ha il vantaggio della ...