Lei apprezza una pratica razzista | Rampelli zittisce Parenzo | rissa a La7 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Nel giorno della manifestazione a Milano a tutela delle famiglie arcobaleno - un corteo guidato da Elly Schlein, Beppe Sala e per il M5s Chiara Appendino - il tema tiene banco anche in televisione. Già, perché parte della sinistra torna a invocare l'utero in affitto. E di questo si parla a In Onda, il programma su La7 condotto da Concita De Gregorio e David, dove ospite in studio c'è Fabio, esponente di spicco di Fratelli d'Italia. E Concita attacca: "I bambini non sono registrati all'anagrafe, questo non si può sentire"., da par suo, replica citando "la bellissima lettera della signora Consuelo, femminista di provenienza ispanica, pubblicata dalla Stampa di Torino. Lettera molto densa di sentimenti, significativa: per 15mila dollari ha accettato di affittare il suo utero". E in quella missiva, Consuelo ...