Lega Pro, Catanzaro promosso in Serie B: c’è la matematica (Di domenica 19 marzo 2023) Con la vittoria in casa del Gelbison il Catanzaro è matematicamente promosso in Serie B con cinque giornate di anticipo Il Catanzaro è la prima squadra ad essere promossa dalla Lega Pro alla Serie B. La squadra calabrese ha dominato il girone C e, con la vittoria contro il Gelbison per 2-0 – a segno Iemmello e Brignola – stacca il pass per la Serie cadetta con cinque giornate di anticipo. Negli altre gironi discorso ancora aperto: nel gruppo A il Feralpisalò guida con 4 punti sulla Pro Sesto, lo stesso del Girone B tra la capolista Reggiana e l’Entella. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Con la vittoria in casa del Gelbison ilmenteinB con cinque giornate di anticipo Ilè la prima squadra ad essere promossa dallaPro allaB. La squadra calabrese ha dominato il girone C e, con la vittoria contro il Gelbison per 2-0 – a segno Iemmello e Brignola – stacca il pass per lacadetta con cinque giornate di anticipo. Negli altre gironi discorso ancora aperto: nel gruppo A il Feralpisalò guida con 4 punti sulla Pro Sesto, lo stesso del Girone B tra la capolista Reggiana e l’Entella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

