Lecce e Bari sconfitti | Happy Casa Brindisi corsara | le pugliesi di C e D Ritorni | Catanzaro in B | Catania tra i professionisti Calcio e basket maschile serie A

(Di domenica 19 marzo 2023) Iniziamo dalle promozioni. Ilha vinto con sei giornate di anticipo il campionato didiC girone C (quello con le) e torna inB dopo diciassette anni. Ilha vinto, anche in questo caso con largo anticipo, laD girone I ed è promosso inC. Le squadreA, Fiorentina-1-0. Quarta sconfitta consecutiva per i giallorossi salentini.B: Ternana-1-0, galletti ora al quarto posto in classifica.C girone C: fra le partite odierne Audace Cerignola-Foggia 4-2, Monopoli-Giugliano 1-2, Monterosi Tuscia-Fidelis Andria 0-0, Taranto-Virtus Francavilla Fontana 1-0. Im ...