Lecce | Baroni | 'Pochi gol? Ecco cosa è cambiato in attacco'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lecce, l'11 anti-Fiorentina: novità in attacco e a centrocampo per i giallorossi!: Lecce, l'11 anti-Fiorentina: nov… - FiorentinaUno : Le dichiarazioni del tecnico del #lecce dopo il match contro la #Fiorentina ?? - LecceCalcio : Lecce - Baroni: “Ancora una volta un episodio a punirci, ma la prestazione c’è. Ci manca vivacità” - - sportface2016 : #FiorentinaLecce Baroni: 'La squadra ha fatto un'ottima partita, dobbiamo tornare al gol' - infoitsport : Baroni: “Sempre bello tornare dove tutto è partito. Ma oggi è importante il Lecce” -

Il tecnico del, Marco, ha analizzato la sconfitta del sua squadra in trasferta contro la Fiorentina per 1 - 0: 'La squadra era centrata e ha fatto un'ottima prestazione fino al gol subito che ci ha ...... squadre lunghe e stanche, la squadra diprova a spingere, ma i padroni di casa sono attenti. Falcone salva, in pieno recupero, su Cabral. Viola ancora in avanti,in difficoltà: Amrabat ...Quello che è seguito dal 12 febbraio, giorno dell'ultima sconfitta contro la Juventus in trasferta, fino al 19 marzo che si chiude col successo di misura suldiche consente al tecnico ...

Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali. Ampio turnover per i viola, Baroni sceglie Colombo La diretta quotidianodipuglia.it

E pensare che il Lecce è andato vicino al vantaggio al 20' quando Igor ha perso una palla sanguinosa sulla propria trequarti, Colombo ha servito Strefezza che però ha messo sopra la traversa. A metà ...Ci manca solo quello". Così Marco Baroni, allenatore del Lecce, commenta a Dazn la sconfitta di misura contro la Fiorentina. "In questo momento abbiamo il problema di trovare il gol e dobbiamo farlo ...