Lecce, Baroni: «Fiorentina? Per ottenere dei punti quindi dovremo fare una prestazione perfetta» (Di domenica 19 marzo 2023) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in vista della sfida del campionato di Serie A di oggi contro la Fiorentina Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato al Corriere dello Sport. PAROLE – «La Fiorentina è la società nella quale sono cresciuto fin da bambino, mi ha dato la possibilità di iniziare questo sogno, ed è anche la mia città. Ma quando l’arbitro fischia l’inizio i sentimenti si accantonano. Fiorentina squadra forte, la quale è riuscita a superare un periodo difficile, grazie alla qualità della rosa di cui dispone. Ora si sta allineando ai ritmi dell’anno scorso ed anche in Coppa ha fornito una prestazione di alto livello. Per noi quindi sarà una partita assai difficile, in uno stadio dove l’entusiasmo del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Marco, allenatore del, ha parlato in vista della sfida del campionato di Serie A di oggi contro laMarco, allenatore del, ha parlato al Corriere dello Sport. PAROLE – «Laè la società nella quale sono cresciuto fin da bambino, mi ha dato la possibilità di iniziare questo sogno, ed è anche la mia città. Ma quando l’arbitro fischia l’inizio i sentimenti si accantonano.squadra forte, la quale è riuscita a superare un periodo difficile, grazie alla qualità della rosa di cui dispone. Ora si sta allineando ai ritmi dell’anno scorso ed anche in Coppa ha fornito unadi alto livello. Per noisarà una partita assai difficile, in uno stadio dove l’entusiasmo del ...

