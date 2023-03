Lecce, 90enne trovata morta in casa: era deceduta da giorni (Di domenica 19 marzo 2023) commenta Tragedia della solitudine a Lecce, dove una 90enne è stata trovata morta nel suo appartamento dai vigili del fuoco: la donna era deceduta da giorni. I soccorsi sono intervenuti nella sua casa,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 marzo 2023) commenta Tragedia della solitudine a, dove unaè statanel suo appartamento dai vigili del fuoco: la donna erada. I soccorsi sono intervenuti nella sua,...

Lecce: morta in casa, corpo rinvenuto dopo alcuni giorni

L'anziana viveva sola. Muore sola in casa e la ritrovano i Vigili del Fuoco dopo qualche giorno: è la triste sorte di una 90enne che viveva in via Gabriele D'Annunzio a Lecce. La scoperta è avvenuta oggi poco prima delle 14:00 quando una squadra dei vigili del fuoco di Lecce ha raggiunto l'appartamento della donna. Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, unitamente ad un supporto con autoscala, è intervenuta nell'appartamento. I Caschi Rossi, entrati nell'appartamento, hanno rinvenuto il corpo.