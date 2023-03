Le scarpe da trekking di cui essere orgogliosi tanto in montagna quanto in città

Leggi su gqitalia

(Di domenica 19 marzo 2023) Ci sono almeno tre ottimi motivi per darsi all'hiking e al. 1) È un allenamento aerobico fantastico, ma è 2) soprattutto esplorazione e avventura: ti permette di arrivare in posti incredibili che, diversamente, non potresti raggiungere. E 3) è pure economico: bastano uno zaino (qui la nostra guida ai migliori per l'occasione) e il giusto abbigliamento tecnico che comprende ovviamente ledaperfette, che vi permetteranno di superare ostacoli, di riparare il piede e di tenerlo al caldo e all'asciutto. E non è scontato. Si vedono ancora troppe persone camminare incon le sneakers da corsa: non è consigliabile, servono protezione, grip e impermeabilità, e una classica scarpa da ginnastica non offre tutto questo.o hiking, qual è la differenza? Per ...