Le priorità del Partito Democratico: in Piemonte arriva la delega alla Resistenza (Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar – Tra le prime cose fatte da Domenico Rossi in qualità di neo segretario regionale del Partito Democratico per il Piemonte c’è quella di istituire una nuova e imprescindibile delega alla Resistenza e alla Costituzione. alla faccia del cambiamento. La decisione del neo segretario Rossi ha giustificato la sua scelta in questo modo: “Non dobbiamo dare per scontato la Costituzione e, soprattutto è fondamentale ribadire che la Carta è la risposta democratica al fascismo”. Insomma, la Costituzione come un feticcio da sbandierare unicamente contro il pericolo fascista. Ma guai a pensare che dietro queste paranoie antifasciste si nasconda un calcolo strumentale contro la destra in generale, tanto che è sono proprio “le contraddizioni di una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar – Tra le prime cose fatte da Domenico Rossi in qualità di neo segretario regionale delper ilc’è quella di istituire una nuova e imprescindibileCostituzione.faccia del cambiamento. La decisione del neo segretario Rossi ha giustificato la sua scelta in questo modo: “Non dobbiamo dare per scontato la Costituzione e, soprattutto è fondamentale ribadire che la Carta è la risposta democratica al fascismo”. Insomma, la Costituzione come un feticcio da sbandierare unicamente contro il pericolo fascista. Ma guai a pensare che dietro queste paranoie antifasciste si nasconda un calcolo strumentale contro la destra in generale, tanto che è sono proprio “le contraddizioni di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreabettini : La temperatura media degli oceani a livello mondiale ha raggiunto livelli senza precedenti. Contrastare il riscalda… - Antonio_Tajani : #Zagabria Felice di aver rivisto il mio amico e primo ministro croato @AndrejPlenkovic. Le relazioni politiche ed e… - CarloCalenda : Tutti vogliamo: pace, ambiente, salari, sanità, scuola, fisco equo, lavoro. Ma per loro questi non sono obiettivi c… - beninterista : Auguri a tutti i papà: è il compito più bello e allo stesso tempo più difficile del mondo. Non siamo perfetti cari… - SteBalloni : @ultimora_pol Le priorità del paese sempre in testa vedo! #maipiuPD -