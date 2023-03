(Di domenica 19 marzo 2023) Riportiamo ledel match tra. Alla Dacia Arena i friulani ottengono una vittoria di assoluto prestigio, in casa i tre punti mancavano addirittura da settembre. Per i rossoneri di Pioli invece arriva una prestazione davvero deludente sotto tutti i punti di vista. Male difensivamente, offensivamente, tatticamente e mentalmente. Unche dovrà far riflettere la dirigenzaese sul futuro della guida tecnica di questa squadra. LediPrima delledi giocatori e allenatori di, riportiamo quella del direttore di gara. Doveri 6 – Ottima gestione del ritmo partita e in particolare della gestione dei cartellini, non vede un rigore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Thiaw combina un disastro, ma #Pioli non è da meno: il #Milan non c'è più. Le pagelle e i voti di #UdineseMilan - 11contro11 : Le pagelle di #Udinese-#Milan (3-1): disastro rossonero! #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - SportRepubblica : Le pagelle di Udinese-Milan: Becao da grande squadra, Tomori disastroso [aggiornamento delle 23:27] - OliGiroud9fan : PAGELLE ONESTE UDINESE - LUCCHESE Maignan: Tatarusanu Kalulu: 5 Tomori: Gabbia Thiaw: Musacchio Ballo Toure: 5- Ben… - fantapiu3 : Udinese Milan, le pagelle: Milan da horror, l'Udinese vola con Success e Beto -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:- Milan Ledei protagonisti del match trae Milan, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:: Silvestri 7.5; Becao 7, Bijol 6, Perez ...Nell'Success e Beto sopra tutti, bene anche Udogie, Ehizibue, Pereyra e Silvestri. Tutti i voti del telecronista della partita per Sky Sport: ledi Maurizio ...Tabellino edi- Milan(3 - 5 - 2) : Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (88 , Ebosele), Samardzic (74 , Lovric), Walace, Pereyra (80 , Arslan), Udogie (88 , Zeegelaar); ...

Pagelle Udinese-Milan 3-1: difesa da incubo, ma il resto non è da meno Pianeta Milan

Ecco le pagelle dei rossoneri nel 3-1 rimediato contro i bianconeri ... Tomori 5: anche lui in difesa balla, si addormenta sul passaggio di Bennacer in occasione del primo gol dell’Udinese e soffre ...Vittoria netta e di prestigio, per l’Udinese guidata da Andrea Sottil. Vantaggio dei bianconeri con Pereyra al 9° minuto. Pareggio di Ibrahimovic su calcio di rigore e chiusura del primo tempo con gol ...