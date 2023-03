Le Iene presentano | Inside | il caso di Federico Tedeschi stasera 19 marzo su Italia 1

(Di domenica 19 marzo 2023) Leè lo spin off del programma di Davide Parenti in cui ogni puntata è dedicata a singoli temi;si affronta ildi19torna Le, spin off del programma di Davide Parenti in onda in prima serata su1.In ogni puntata del format sono affrontati singoli temi di attualità e casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi il focus è concentrato sumorto a 19 anni, nel 2017, le indagini sono state riaperte per omicidio anche grazie ai precedenti servizi del programma. La trasmissione televisiva ripercorre gli ultimi istanti di vita del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avespartacus : RT @redazioneiene: Federico Tedeschi è morto davvero di infarto a 19 anni? O è stato un omicidio, come ipotizzano la famiglia e le indagini… - a_monteleone : RT @redazioneiene: Federico Tedeschi è morto davvero di infarto a 19 anni? O è stato un omicidio, come ipotizzano la famiglia e le indagini… - redazioneiene : Federico Tedeschi è morto davvero di infarto a 19 anni? O è stato un omicidio, come ipotizzano la famiglia e le ind… - 361_magazine : - avespartacus : RT @redazioneiene: Domenica 19 marzo alle 20.30 su Italia1, appuntamento con '#LeIene presentano: #INSIDE', con @a_monteleone, dedicata all… -

Su Italia 1 dalle 21.17 Le: Inside. Alcune delle storie piu' seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti. Su Rete 4 dalle 21.20 Zona bianca ...Ritorna lo spin - off di successo del celebre format di Davide Parenti, Le. Parliamo di "Le: Inside" , che cerca di riportare in auge in ogni puntata un tema particolare , con nuovi interviste e servizi su casi non sufficientemente approfonditi in passato . Dopo gli speciali ...Le: Inside, ore 20:30 su Italia 1 Nuovo spazio dedicato a la redazione de Leper approfondire nel dettaglio alcuni temi. Non è l'Arena, ore 21:15 su La7 Massimo Giletti conduce ...

La misteriosa morte di Federico Tedeschi: secondo appuntamento con "Le Iene presentano Inside", domenica 19 marzo dalle 20.30 su Italia1 LE IENE

Le Iene presentano: Inside è lo spin off del programma di Davide Parenti in cui ogni puntata è dedicata a singoli temi; stasera si affronta il caso di Federico Tedeschi Stasera 19 marzo torna Le Iene ...Ritorna lo spin- off di successo del celebre format di Davide Parenti, Le Iene. Parliamo di "Le Iene presentano: Inside", che cerca di riportare in auge in ogni puntata un tema particolare, con nuovi ...