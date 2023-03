Le famiglie arcobaleno sfidano il governo Schlein | “Subito una legge in Parlamento”

(Di domenica 19 marzo 2023) A Milano 10 mila persone in piazza per i diritti. La leader del Pd attacca l’esecutivo: «Discrimina i bambini». Il sindaco Sala a sorpresa sul palco: «Pronto a riprendere le trascrizioni»

Abbonati per leggere anche Leggi anche Scontro al Senato sui figli delle coppie gay, le: "L'Italia vota contro l'Europa" Lo Giudice: "Mantenere gli stessi diritti in Ue sui figli ...Penne in pugno, lehanno chiesto di tornare a firmare gli atti di trascrizione all'anagrafe: 'La proposta di legge - ha spiegato Schlein - è stata presentata, spingeremo perché ...È un testo, come fa sapere, scritto assieme alle, le associazioni e la rete Lenford. L'obiettivo è 'lavorare anche con le opposizioni perché è una battaglia di civiltà'. Il ...

Manifestazione delle famiglie arcobaleno a Milano: in piazza anche Pascale e (a sorpresa) Sala. Schlein: «Pronta una legge in parlamento» Corriere Milano

La sinistra annuncia battaglia in Aula: fermare le registrazioni dei bimbi è una vergogna. Il sindaco Sala: "Vuoto normativo da colmare". In corteo anche Francesca Pascale, l’ex di Silvio ...È stata accolta con un’ovazione in Piazza della Scala la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della manifestazione della famiglie arcobaleno organizzata a Milano, contro lo stop imposto dal ...