Le famiglie arcobaleno in piazza a Milano Schlein | Pronta una legge

AGI - È stata la leader Pd Elly Schlein ad accendere piazza della Scala a Milano, dove diecimila persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato al presidio per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. Schlein, acclamata e applaudita dai partecipanti, ha detto che una legge "è stata già presentata, spingeremo - ha promesso - perché sia presto calendarizzata e lavoreremo anche con le altre forze di opposizione". Si tratta, ha spiegato, di "una legge preparata e scritta insieme alle associazioni, alle famiglie arcobaleno e alla rete Lenford. Saremo al loro fianco come in piazza anche in Parlamento". La manifestazione "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie", convocata da ...

