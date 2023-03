Le famiglie arcobaleno in piazza a Milano. Schlein: il Pd pronto a proporre una legge (Di domenica 19 marzo 2023) - Ieri migliaia di persone hanno manifestato contro lo stop alle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Ai sindaci i dimostranti hanno chiesto un atto di disobbedienza ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 marzo 2023) - Ieri migliaia di persone hanno manifestato contro lo stop alle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Ai sindaci i dimostranti hanno chiesto un atto di disobbedienza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Convivono, si sono separati, hanno divorziato, hanno figli nati fuori dal matrimonio e avuto figli da più matrimoni… - SimoneAlliva : C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha de… - localteamtv : Milano, manifestazione delle famiglie arcobaleno in Piazza della Scala. Battibecco tra Francesca Pascale e Piero Ri… - rep_milano : La piazza delle famiglie arcobaleno, quel figlio chiamato Libero e il girotondo dei bambini - borrillo62 : RT @elio_vito: Convivono, si sono separati, hanno divorziato, hanno figli nati fuori dal matrimonio e avuto figli da più matrimoni ma in no… -