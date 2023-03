«Le coppie gay spacciano i bimbi per figli». Polemica su Rampelli (Fdi) (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la manifetsazione di MIlano il Pd prova a compattare l’opposizione su una proposta di legge che prevede matrimonio egualitario, adozioni anche per coppie omosessuali e per single e trascrizioni alla nascita Leggi su ilsole24ore (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la manifetsazione di MIlano il Pd prova a compattare l’opposizione su una proposta di legge che prevede matrimonio egualitario, adozioni anche peromosessuali e per single e trascrizioni alla nascita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : In diecimila quest'oggi in piazza a Milano per urlare il proprio dissenso alla linea del governo sui figli delle co… - colvieux : #Rampelli parla di “ coppie gay che spacciano un bambino per loro figlio”. Parole irricevibili, violente, traumatiz… - SimoneAlliva : I figli delle coppie omosessuali sono fortemente voluti, nascono da pensieri lunghi, gravidanze della mente che dur… - emerge67 : RT @VincenzoMilani: 'Coppie gay che SPACCIANO bambini per loro figli' Le parole sono importanti Le parole sono rivelatrici Le parole son… - maluni54 : RT @DebAttanasio: Rendiamo le adozioni più rapide e allarghiamole alle coppie gay e vedrete che dell’utero in affitto fregherà poco a chiun… -