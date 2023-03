“Le coppie gay spacciano i bimbi per figli” | il Pd contro la frase di Rampelli Per la ministra “ha detto la verità” Lui insiste | “C’è chi scambia i bambini per puffi”

(Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Fabio, vicepresidente della Camera e alto dirigente di Fratelli d’Italia, sulle “omosessuali checome propri” rappresentano evidentemente la linea del governo. Non ha imbarazzo a confermarlo laper la Famiglia e (va sempre specificato) per le Pari Opportunità Eugenia Roccella che a Mezz’ora in più, il programma su Rai3, ha avuto qualche riserva solo sulla scelta dei termini ma non sulla sostanza del concetto: “Spacciare evoca altre cose, magari il termine non è corretto, ma laè quella che ha”. Roccella, che parla all’indomani della manifestazione di Milano alla quale hanno partecipato circa 10mila persone, la spiega così: “Quando vai all’anagrafe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : I figli delle coppie omosessuali sono fortemente voluti, nascono da pensieri lunghi, gravidanze della mente che dur… - colvieux : #Rampelli parla di “ coppie gay che spacciano un bambino per loro figlio”. Parole irricevibili, violente, traumatiz… - fanpage : In diecimila quest'oggi in piazza a Milano per urlare il proprio dissenso alla linea del governo sui figli delle co… - fattoquotidiano : “Le coppie gay spacciano i bimbi per figli”: il Pd contro la frase di Rampelli. Per la ministra “ha detto la verità… - LauraSt57006041 : RT @sailor_snickers: “Coppie gay che spacciano i bambini per loro figli” E poi il santo da cui hanno preso la festa è letteralmente il pad… -

Lo dice il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3, commentando le parole del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che ha parlato diche ...Leggi anche "spacciano bambini per loro figli", Roccella: "Rampelli dice verità" Festa papà, Rampelli: "Auguri a chi sa di non potere essere padre senza una mamma" Annunziata sbotta con ...' 'Leche spacciano i bambini per loro figli'. Una violenza atroce, non soltanto nei confronti dei genitori che scelgono di accogliere con amore dei figli, ma soprattutto nei confronti dei ...

La ministra per la Famiglia Roccella si scaglia ancora contro la maternità surrogata: “In Italia non esiste la negazione dei diritti dei ...Home Adn Kronos “Coppie gay spacciano bambini per loro figli”, Roccella: “Rampelli dice verità” “Spacciare evoca altre cose, magari il termine non è corretto, ma la verità è quella che ha detto Rampel ...