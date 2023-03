“Le coppie dello stesso sesso spacciano un bambino per proprio figlio” | le incredibili parole di Rampelli su La7

(Di domenica 19 marzo 2023) Duro scontro a In Onda, su La7, tra il vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, Fabio, e la giornalista Concita De Gregorio. Il dibattito era incentrato sulla manifestazione delle famiglie arcobaleno a Milano, scese in piazza dopo lo stop della registrazione all’anagrafe dei propri figli., nel suo ragionamento contro la maternità surrogata, è arrivato a dire che “se due personechiedono il riconoscimento di uncheper, significa che questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini nazionali”. “, mi scusi” è intervenuta De Gregorio, “non è che lo ‘’ – altrimenti finiamo su i giornali di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Schlein in piazza Scala a Milano per il corteo 'Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie' promosso da I S… - ultimora_pol : ??Il #PD ha presentato un ddl contenente matrimoni egualitari, adozioni per single e coppie dello stesso sesso e ri… - Agenzia_Ansa : Francesca Pascale in piazza a Milano con le famiglie arcobaleno per chiedere i diritti dei bambini e bambine delle… - IgnazioChessa : Mi auguro che questa gente trovi qualcuno che gli faccia paura veramente. Sono cattivi. “Le coppie dello stesso se… - SupportRossi46 : RT @ultimora_pol: ??Il #PD ha presentato un ddl contenente matrimoni egualitari, adozioni per single e coppie dello stesso sesso e riconosc… -

...continuano ad essere agitate dopo che al Cammino Sinodale tedesco è passato a stragrande maggioranza un testo finalizzato a dare il via libera alle benedizioni delleformate da persone...... per riconoscere in tutto il territorio dell'Unione Europa i genitori di un minore anche se fosserostesso sesso. Le famiglie arcobaleno protestano Parte in queste ore la protesta delle ......in Senato ha bocciato la proposta di regolamento Ue per il riconoscimento dei figli delle...nati all'estero con tecniche di procreazione assistita e registrati come 'figli di due persone...

Milano, bloccata la registrazione dei figli di coppie dello stesso sesso Il Manifesto

Rampelli, nel suo ragionamento contro la maternità surrogata, è arrivato a dire che “se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento di un bambino che spacciano per proprio figlio, ...In 10 mila oggi sono scesi in piazza a Milano per protestare contro il governo che ha imposto lo stop al Comune alla registrazione dei figli delle coppie dello stesso sesso. Alla mobilitazione, ...