“Le coppie dello stesso sesso spacciano un bambino per proprio figlio” | le imbarazzanti parole di Rampelli su La7

(Di domenica 19 marzo 2023) Duro scontro a In Onda, su La7, tra il vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, Fabio, e la giornalista Concita De Gregorio. Il dibattito era incentrato sulla manifestazione delle famiglie arcobaleno a Milano, scese in piazza dopo lo stop della registrazione all’anagrafe dei propri figli., nel suo ragionamento contro la maternità surrogata, è arrivato a dire che “se due personechiedono il riconoscimento di uncheper, significa che questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini nazionali”. “, mi scusi” è intervenuta De Gregorio, “non è che lo ‘’ – altrimenti finiamo su i giornali di ...

Rampelli, nel suo ragionamento contro la maternità surrogata, è arrivato a dire che “se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento di un bambino che spacciano per proprio figlio, ...In 10 mila oggi sono scesi in piazza a Milano per protestare contro il governo che ha imposto lo stop al Comune alla registrazione dei figli delle coppie dello stesso sesso. Alla mobilitazione, ...