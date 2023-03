“Le coppie dello stesso sesso spacciano un bambino per proprio figlio”: bufera su Rampelli (Di domenica 19 marzo 2023) Si riaccendono le polemiche sulle famiglie arcobaleno, dopo la manifestazione a Milano contro lo stop alla registrazione dei figli delle coppie Lgbtq+. Ieri Fabio Rampelli, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, è stato protagonista di un duro scontro con Concita De Gregorio alla trasmissione In Onda, su La7. A far discutere le parole usate dal vicepresidente della Camera sul tema dei figli delle coppie omogenitoriali. “Se una coppia formata da due persone dello stesso sesso chiede il riconoscimento, cioè l’iscrizione all’anagrafe, di un bambino che spacciano per proprio figlio, significa che comunque questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini nazionali”, le pesanti parole di ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) Si riaccendono le polemiche sulle famiglie arcobaleno, dopo la manifestazione a Milano contro lo stop alla registrazione dei figli delleLgbtq+. Ieri Fabio, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, è stato protagonista di un duro scontro con Concita De Gregorio alla trasmissione In Onda, su La7. A far discutere le parole usate dal vicepresidente della Camera sul tema dei figli delleomogenitoriali. “Se una coppia formata da due personechiede il riconoscimento, cioè l’iscrizione all’anagrafe, di uncheper, significa che comunque questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini nazionali”, le pesanti parole di ...

