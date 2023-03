Le confessioni del maniaco delle vecchiette | orrore in ospizio | parla il gerontofilo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) «Curatemi, sono malato, fatemi una perizia psichiatrica». Lo ha chiesto Davide Barresi, 54 anni, operatore socio-sanitario residente a Catania, arrestato lo scorso novembre dai carabinieri che, indagando su una serie di maltrattamenti alla residenza per anziani “Monumento ai caduti” di San Donà di Piave - sfociata in altri quattro arresti eseguiti martedì -, lo avevano ripreso mentre abusava sessualmente di sette pazienti. Tredici in tutto gli episodi ripresi dalle telecamere nascoste dal 16 al 25 novembre 2022, giorno del suo arresto. Un film dell'. Barresi se ne approfittava mentre dormivano: si avvicinava, si masturbava e mimava, tentava o portava a termine atti sessuali approfittando del fatto che potesse avvicinarsi alle pazienti per cambiarle e curarle e «abusandocondizioni di inferiorità fisica e psichica...