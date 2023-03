Lazio | Zaccagni | «Il gol? Lo dedico a mio papà! Guardiamo con fiducia alle prossime sfide»

(Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Mattia, autore delvittoria nel Derby della Capitale: «Vogliamo la Champions ma pensiamo partita per partita» Mattiaè intervenuto a DAZN nel post-partita di-Roma. Le sue dichiarazioni: «Ilè dedicato a mio papà e a tutta la mia famiglia oltre a questo pubblico fantastico. Se avessi fattoavrei festeggiato coi tifosi e così è andato. Siamo contenti perchè era un derby e perchè ora la classifica ci permette di guardare con. Quando vinci queste partite anche di misura è importante. Vogliamo la Champions ma pensiamo partita per partita. Ho cercato di stare più tranquillo possibile, sono contento di questo. Ho ascoltato i consigli di papà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Gol! Lazio - Roma 1-0, rete di Zaccagni M. (LAZ) - Comm_Diavolo : Credo sia innegabile a tutto il mondo il fatto che la Lazio con Zaccagni, Romagnoli e Casale si sia rinforzata più… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Calcio: il derby della Capitale va alla Lazio. Roma battuta 1-0 con il gol di Zaccagni a metà del secondo tempo #ANSA ht… - romait_it : Zaccagni scocca la freccia decisiva, giallorossi battuti: Lazio 1-0 Roma - - messina_oggi : Derby vinto 1-0 dalla Lazio, Zaccagni piega la RomaROMA (ITALPRESS) - La Lazio dimentica la delusione europea vince… -

ROMA - Due derby su due vinti per 1 - 0, Maurizio Sarri e lafanno bottino pieno in questa stagione. All'andata decisivo Felipe Anderson, al ritorno Mattia. Il tecnico ora guarda avanti e pensa alla Champions : "Lotito ci ha detto proviamoci, non ...... la Roma ha resistito 35 minuti, l'ultimo quarto d'ora del primo tempo e i primi 20' del secondo quando, con un colpo da biliardo, ha centrato l'angolino e ha portato allail secondo ...Lasi fa avanti due volte, con Milinkovic e con, che impegna Rui Patricio con un tiro a giro. Nella ripresa, fuori Dybala e poi Belotti, e dentro Matic con Abraham. Solo un calcio da ...

Gioia Lazio nel derby: Zaccagni castiga la Roma in 10 per oltre un'ora La Gazzetta dello Sport

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio dimentica la delusione europea vincendo il derby per 1-0 contro la Roma grazie al gol di Zaccagni e può continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions; ment ..."Se qualcuno pensa di potersi abituare al derby, si sbaglia. Più stai nell’ambiente, più lo senti. Ho giocato in tutti gli stadi più importanti del mondo, la notte prima ho sempre dormito, stanotte ho ...