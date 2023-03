Lazio, tifoso speciale al derby contro la Roma: ecco chi è il calciatore all'Olimpico (Di domenica 19 marzo 2023) Tra i tifosi della Lazio presenti oggi all'Olimpico c'è anche Emanuele Valeri , 24 anni, calciatore della Cremonese e tifoso biancoceleste. La sua squadra ha giocato contro il Monza ieri, lui dopo la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 marzo 2023) Tra i tifosi dellapresenti oggi all'c'è anche Emanuele Valeri , 24 anni,della Cremonese ebiancoceleste. La sua squadra ha giocatoil Monza ieri, lui dopo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livingbychanel : RT @LazioSpace: Emanuele #Valeri, terzino della Cremonese e tifoso della #Lazio a Ponte Milvio in attesa del derby. ?? @Laziosiamonoi http… - Blackluk98 : RT @LazioSpace: Emanuele #Valeri, terzino della Cremonese e tifoso della #Lazio a Ponte Milvio in attesa del derby. ?? @Laziosiamonoi http… - MosciniAndrea : RT @LazioSpace: Emanuele #Valeri, terzino della Cremonese e tifoso della #Lazio a Ponte Milvio in attesa del derby. ?? @Laziosiamonoi http… - GoalItalia : 'Cantavo l'inno sotto la felpa' ?? #LazioRoma è il Derby di Romagnoli ?? [? @aledefelice24] - CorSport : ??? #Lazio-#Roma ?? Tifoso speciale al derby ?? Ecco chi è il calciatore all’Olimpico -