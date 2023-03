Lazio | Romagnoli e la frecciata a Mourinho | la frase ironica dopo il derby

(Di domenica 19 marzo 2023) ROMA - "Ho sognato un esordio così nei. Non ci sarà un terzoper la Roma se non sbaglio giusto? Sappiamo loro come giocano, ma noi siamo stati più bravi" . Alessioesulta e non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ?? Alessio Romagnoli presenta il derby Scarica il match program di #LazioRoma ?? - marcoleno8 : RT @AllRoundLazio: ??| #ROMAGNOLI: 'Non ci sarà un terzo derby per la Roma se non sbaglio giusto? ' ??: Canali ufficiali Lazio - sapobully4ll : RT @AllRoundLazio: ??| #ROMAGNOLI: 'Non ci sarà un terzo derby per la Roma se non sbaglio giusto? ' ??: Canali ufficiali Lazio - LotiratureClub : RT @AllRoundLazio: ??| #ROMAGNOLI: 'Non ci sarà un terzo derby per la Roma se non sbaglio giusto? ' ??: Canali ufficiali Lazio - notPatriota : RT @AllRoundLazio: ??| #ROMAGNOLI: 'Non ci sarà un terzo derby per la Roma se non sbaglio giusto? ' ??: Canali ufficiali Lazio -

Alessioesulta e non risparmia una frecciata a José Mourinho dopo il derby vinto per 1 - ... A distanza di giorni la risposta del difensore della, che poi ha continuato aStyle ...In azzurro ci sarà invece. "Credo che lui sia nato per giocare come gioco io. A livello ..., i prossimi obiettivi di Sarri. Una vittoria importantissima per la, che quest'anno ha ...Lo ha detto il tecnico dellaMaurizio Sarri, dopo la vittoria contro la Roma. "Le parole di ...È nato per giocare come dico io, ha un inserimento velocissimo, è tatticamente molto ...

Lazio, Romagnoli: "Non ci sarà un terzo derby per la Roma giusto Siamo stati più bravi noi" Voce Giallo Rossa

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il derby vinto dalla sua Lazio contro la Roma ... Ero convinto che avremmo potuto fare meglio dell’anno scorso, non così. Romagnoli è una pedina ...Alessio Romagnoli ha commentato così il derby vinto a Lazio Style Channel: "Ho sognato un esordio così nei derby. Non ci sarà un terzo derby per la Roma se non ...