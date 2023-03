Lazio-Roma, Zaccagni: “Vogliamo la Champions” (Di domenica 19 marzo 2023) “Siamo contenti di aver vinto il derby e per la classifica, guardiamo partita dopo partita con entusiasmo, quando vinci queste partite anche con un solo gol di scarto prendi consapevolezza. Champions? Noi la Vogliamo ogni giorno, guardiamo gara dopo gara e cerchiamo di rimanere in alto”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni dopo la vittoria contro la Roma. “Il gol e la vittoria li dedico a tutta la mia famiglia e a questo pubblico fantastico. Sono andato nella curva, avevo promesso che se avessi segnato l’avrei fatto”, ha spiegato l’esterno biancoceleste ai microfoni di Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) “Siamo contenti di aver vinto il derby e per la classifica, guardiamo partita dopo partita con entusiasmo, quando vinci queste partite anche con un solo gol di scarto prendi consapevolezza.? Noi laogni giorno, guardiamo gara dopo gara e cerchiamo di rimanere in alto”. Lo ha detto l’attaccante dellaMattiadopo la vittoria contro la. “Il gol e la vittoria li dedico a tutta la mia famiglia e a questo pubblico fantastico. Sono andato nella curva, avevo promesso che se avessi segnato l’avrei fatto”, ha spiegato l’esterno biancoceleste ai microfoni di Dazn. SportFace.

