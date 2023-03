Lazio-Roma, tensioni all’Olimpico: lancio di petardi e bottiglie, ferito un agente (Di domenica 19 marzo 2023) Un agente di polizia è rimasto ferito durante un lancio di petardi tra i tifosi della Lazio e della Roma nel pre-partita del derby della Capitale, in programma alle ore 18. Nonostante uno stadio Olimpico blindato, la tensione resta alta. Secondo la ricostruzione, un gruppo di laziali stava tentando di accedere allo stadio da piazza De Bosis e i Romanisti riuniti al River, un bar nella zona del lungotevere Maresciallo Diaz, hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Il tentativo è stato fermato, ma sono cominciati i lanci di petardi, fumogeni e bottiglie. Una di queste avrebbe colpito il poliziotto ferendolo. Il dispositivo della sicurezza, che vede in campo oltre mille uomini delle forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Undi polizia è rimastodurante unditra i tifosi dellae dellanel pre-partita del derby della Capitale, in programma alle ore 18. Nonostante uno stadio Olimpico blindato, la tensione resta alta. Secondo la ricostruzione, un gruppo di laziali stava tentando di accedere allo stadio da piazza De Bosis e inisti riuniti al River, un bar nella zona del lungotevere Maresciallo Diaz, hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Il tentativo è stato fermato, ma sono cominciati i lanci di, fumogeni e. Una di queste avrebbe colpito il poliziotto ferendolo. Il dispositivo della sicurezza, che vede in campo oltre mille uomini delle forze ...

