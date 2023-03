Lazio - Roma, tensione tra tifosi e polizia: LA DIRETTA dall'Olimpico (Di domenica 19 marzo 2023) Massima allerta da parte delle forze dell'ordine per il derby di questa sera tra Lazio e Roma. Segui la DIRETTA ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Massima allerta da parte delle forze dell'ordine per il derby di questa sera tra. Segui la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - MyGreatest11 : Roma vs Lazio 00/01 - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - romaforever_it : Lazio-Roma, Line up - teladoiotokyo : Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: titolari Wijnaldum e Belotti: Come accaduto contro la Real Sociedad, José Mour… -