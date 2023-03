Lazio-Roma, tensione all’Olimpico: lancio di bottiglie e fumogeni (Di domenica 19 marzo 2023) Primi momenti di tensione davanti allo Stadio Olimpico nel giorno del derby della Capitale Lazio-Roma (ore 18:00). Si sono registrati lanci di fumogeni e bottiglie da parte di alcuni tifosi: la polizia è schierata in tenuta anti sommossa. Alcuni petardi sono esplosi in direzione dei blindati delle forze dell’ordine. Sono oltre 1000 gli agenti presenti nei pressi dello stadio, schierate nche delle unità a cavallo. Alla vigilia del match, la gara, come sempre, è stata dichiarata ad alto rischio incidenti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Primi momenti didavanti allo Stadio Olimpico nel giorno del derby della Capitale(ore 18:00). Si sono registrati lanci dida parte di alcuni tifosi: la polizia è schierata in tenuta anti sommossa. Alcuni petardi sono esplosi in direzione dei blindati delle forze dell’ordine. Sono oltre 1000 gli agenti presenti nei pressi dello stadio, schierate nche delle unità a cavallo. Alla vigilia del match, la gara, come sempre, è stata dichiarata ad alto rischio incidenti. SportFace.

