Lazio-Roma, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 19 marzo 2023) Allo stadio Olimpico Lazio e Roma si affrontano per un derby della Capitale dal fortissimo sapore di Champions e che mai come quest’anno potrà rappresentare il crocevia dell’intera stagione. In un clima incandescente, le Romane, separate in classifica da 2 soli punti, tentano di approfittare del tonfo del Milan di ieri e di mettere pressione all’Inter, impegnato questa sera nel big match di San Siro contro la Juventus. Il fischio d’inizio a Lazio-Roma, valevole per la 27esima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre I ragazzi di Sarri si presentano all’incontro più importante della stagione reduci dall’eliminazione dalla Conference League per mano dell’AZ Alkmaar. Nella doppia sfida, gli olandesi si sono dimostrati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023) Allo stadio Olimpicosi affrontano per un derby della Capitale dal fortissimo sapore di Champions e che mai come quest’anno potrà rappresentare il crocevia dell’intera stagione. In un clima incandescente, lene, separate in classifica da 2 soli punti, tentano di approfittare del tonfo del Milan di ieri e di mettere pressione all’Inter, impegnato questa sera nel big match di San Siro contro la Juventus. Il fischio d’inizio a, valevole per la 27esima giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre I ragazzi di Sarri si presentano all’incontro più importante della stagione reduci dall’eliminazione dalla Conference League per mano dell’AZ Alkmaar. Nella doppia sfida, gli olandesi si sono dimostrati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - moiigbc : ¡DAJE ROMA????! ¡PUTA LAZIO! - AndiMorris85 : Lazio 2:2 Roma Barca 3:1 Real Madrid #CardiffClassicShirts -