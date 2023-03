Lazio Roma Sarri: “Vorrei entrare nel cuore dei tifosi. Champions? Ci proveremo” (Di domenica 19 marzo 2023) La Lazio di Maurizio Sarri ha battuto la Roma di José Mourinho – non presente in panchina per squalifica – nella gara della ventisettesima giornata di Serie A. Decisiva la rete ad inizio ripresa di Maria Zaccagni (Clicca QUI per la cronaca della partita). La squadra biancoceleste ha vinto sia la gara d’andata che di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023) Ladi Maurizioha battuto ladi José Mourinho – non presente in panchina per squalifica – nella gara della ventisettesima giornata di Serie A. Decisiva la rete ad inizio ripresa di Maria Zaccagni (Clicca QUI per la cronaca della partita). La squadra biancoceleste ha vinto sia la gara d’andata che di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - MyGreatest11 : Roma vs Lazio 00/01 - designersohag1 : ?Spanish LaLiga Barcelona Vs Real Madrid ?Italian Serie A Lazio vs AS Roma Internazionale vs Juventus ??Live Lin… - designersohag1 : ?Spanish LaLiga Barcelona Vs Real Madrid ?Italian Serie A Lazio vs AS Roma Internazionale vs Juventus ??Live Lin… -