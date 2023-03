Lazio-Roma, sale l’allerta: ultras in arrivo da tutto il mondo (Di domenica 19 marzo 2023) Cresce l’attesa e sale l’allerta per il derby della Capitale, un Lazio-Roma che vede gli occhi del mondo puntati addosso e l’arrivo di ultras da varie parti del pianeta per supportare o l’una o l’altra squadra. Si tratta, a tutti gli effetti, di un arrivo di massa all’interno della pancia dello stadio Olimpico, con le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023) Cresce l’attesa eper il derby della Capitale, unche vede gli occhi delpuntati addosso e l’dida varie parti del pianeta per supportare o l’una o l’altra squadra. Si tratta, a tutti gli effetti, di undi massa all’interno della pancia dello stadio Olimpico, con le ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - Cisl_Lazio : Oggi #19marzo #festadelpapa editoriale di Enrico Coppotelli su @Avvenire_Nei #Roma :San Giuseppe simbolo della dign… - joseph05203429 : RT @VoceGiallorossa: ???? Lazio-Roma - Le probabili formazioni. GRAFICA! #ASRoma #LazioRoma #Derby #DerbyDellaCapitale -