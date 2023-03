Lazio-Roma, “rissa” nel finale: tafferugli in campo e doppio rosso (Di domenica 19 marzo 2023) Roma – Il derby è della Lazio, che vince 1-0 (leggi qui) all’Olimpico, ma dopo le tensioni tra i tifosi fuori lo stadio e quelle in campo durante il match, non si calmano gli animi nemmeno al fischio finale: poco prima che partisse la festa biancoceleste sotto la Curva Nord la provocazione di Marusic ai calciatori giallorossi fa scattare Mancini che va faccia a faccia con il terzino biancoceleste, provando a mettergli una mano al collo. Le panchine corrono verso i due protagonisti e si accende un parapiglia intorno al direttore di gara che si conclude con le espulsioni da parte di Massa di Marusic. Nel parapiglia espulso anche Cristante, su presa in giro di Luca Pellegrini. Tornata la calma, la Roma va a salutare i suoi tifosi sotto la Sud, mentre la Lazio festeggia in Nord con ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 marzo 2023)– Il derby è della, che vince 1-0 (leggi qui) all’Olimpico, ma dopo le tensioni tra i tifosi fuori lo stadio e quelle indurante il match, non si calmano gli animi nemmeno al fischio: poco prima che partisse la festa biancoceleste sotto la Curva Nord la provocazione di Marusic ai calciatori giallorossi fa scattare Mancini che va faccia a faccia con il terzino biancoceleste, provando a mettergli una mano al collo. Le panchine corrono verso i due protagonisti e si accende un parapiglia intorno al direttore di gara che si conclude con le espulsioni da parte di Massa di Marusic. Nel parapiglia espulso anche Cristante, su presa in giro di Luca Pellegrini. Tornata la calma, lava a salutare i suoi tifosi sotto la Sud, mentre lafesteggia in Nord con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - MyGreatest11 : Roma vs Lazio 00/01 - ParisTulba : RT @ilgiornale: La Lazio vince il derby della Capitale grazie alla rete di Zaccagni. La Roma paga dazio soprattutto per l'espulsione di Iba… - fisco24_info : Derby Lazio-Roma, Mourinho nel mirino dei biancocelesti: cosa aveva detto: (Adnkronos) - I giocatori della Lazio si… -

Derby perso ed emergenza totale: Mourinho ora è nei guai ... Mourinho avrà grande difficoltà a mettere in piedi la difesa titolare con la SampdoriaLa Roma esce con le ossa rotte dal secondo derby stagionale, perso 1 - 0 con la Lazio. Oltre ad aver perso ... Lazio - Roma, Sarri 'sottile': 'Loro compatti nel protestare. Mourinho Lasciatelo stare' Derby Lazio - Roma, Sarri 'punge': 'Loro compatti nelle proteste...'Sarri si concentra poi sui dati della difesa, fantastici quest'anno: 'Un po' sì, siamo andati oltre le mie aspettative. Romagnoli è ... Lazio: Luis Alberto 'Roma ha perso, ora stia zitta' ...vinto 1 - 0 dalla Lazio. Tensioni che si sono protratte anche nella pancia dell'Olimpico con un altro parapiglia che ha visto protagonisti Romagnoli e Luis Alberto con alcuni dirigenti della Roma e ... ... Mourinho avrà grande difficoltà a mettere in piedi la difesa titolare con la SampdoriaLaesce con le ossa rotte dal secondo derby stagionale, perso 1 - 0 con la. Oltre ad aver perso ...Derby, Sarri 'punge': 'Loro compatti nelle proteste...'Sarri si concentra poi sui dati della difesa, fantastici quest'anno: 'Un po' sì, siamo andati oltre le mie aspettative. Romagnoli è ......vinto 1 - 0 dalla. Tensioni che si sono protratte anche nella pancia dell'Olimpico con un altro parapiglia che ha visto protagonisti Romagnoli e Luis Alberto con alcuni dirigenti dellae ... Lazio-Roma: le formazioni ufficiali Fantacalcio ® Lazio, Casale: “Dovevamo rialzarci dopo l’eliminazione. Mi sento laziale” Nicolò Casale è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dei 90’ di Lazio-Roma: È difficile provare le emozioni che ho provato quest’anno. Ho vinto fin da subito due derby, mi sono ... Derby Lazio-Roma, lancio di petardi e bottiglie contro la polizia C'è grande attesa in vista del derby della Capitale, che si giocherà alle 18 di oggi. Lazio e Roma sono pronte per affrontarsi in una sfida che potrebbe risultare decisiva per l'acceso alla prossima e ... Nicolò Casale è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dei 90’ di Lazio-Roma: È difficile provare le emozioni che ho provato quest’anno. Ho vinto fin da subito due derby, mi sono ...C'è grande attesa in vista del derby della Capitale, che si giocherà alle 18 di oggi. Lazio e Roma sono pronte per affrontarsi in una sfida che potrebbe risultare decisiva per l'acceso alla prossima e ...