Lazio-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Roma, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. La madre di tutte le partite per le due squadre della Capitale, che in questo acceso derby si giocano tanto perché la lotta per la zona Champions è serratissima e due soli punti le dividono in classifica. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 19 marzo. Lazio-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Riccardo Montolivo.

Risultati calcio live, domenica 19 marzo 2023 - Calciomagazine Il programma proseguirà alle ore 15 con Fiorentina - Lecce e Torino - Napoli mentre i big match arrivano alle 18 con Lazio - Roma e alle 20.45 con Inter - Juventus. In Liga spicca invece il Clasico ... Lazio, Provedel ha la febbre: Maximiano chiamato al riscatto Altra tegola per la Lazio in vista del derby. Contro la Roma infatti, non mancherà soltanto il bomber Ciro Immobile, ma anche il portiere titolare Provedel: l'estremo difensore biancoceleste ha la febbre, al suo posto ... Derby Lazio - Roma, forfait dell'ultimo minuto per Sarri: chi gioca in porta Altro guaio per la Lazio in vista del derby contro la Roma di oggi pomeriggio alle 18: alle assenze sicure di Matias Vecino (squalificato) e Ciro Immobile (infortunato) si aggiunge quella dell'ultima ora del portiere ... Il programma proseguirà alle ore 15 con Fiorentina - Lecce e Torino - Napoli mentre i big match arrivano alle 18 cone alle 20.45 con Inter - Juventus. In Liga spicca invece il Clasico ...Altra tegola per lain vista del derby. Contro lainfatti, non mancherà soltanto il bomber Ciro Immobile, ma anche il portiere titolare Provedel: l'estremo difensore biancoceleste ha la febbre, al suo posto ...Altro guaio per lain vista del derby contro ladi oggi pomeriggio alle 18: alle assenze sicure di Matias Vecino (squalificato) e Ciro Immobile (infortunato) si aggiunge quella dell'ultima ora del portiere ... Lazio-Roma, allarme ultras: la partita è a rischio Calciomercato.com wijnaldum: "derby partita speciale, daje roma" "Ci aspetta una partita speciale davanti. Siamo pronti. Daje Roma!". Così Georginio Wijnaldum, centrocampista giallorosso, suona la carica sui suoi social in vista del derby con la Lazio edlle 18. Lazio, alla ricerca della doppietta: non succede da 11 anni Il giorno del derby è ormai arrivato ed una doppia vittoria manca da 11 anni, Sarri ci prova e lo fa con Felipe Anderson ... "Ci aspetta una partita speciale davanti. Siamo pronti. Daje Roma!". Così Georginio Wijnaldum, centrocampista giallorosso, suona la carica sui suoi social in vista del derby con la Lazio edlle 18.Il giorno del derby è ormai arrivato ed una doppia vittoria manca da 11 anni, Sarri ci prova e lo fa con Felipe Anderson ...