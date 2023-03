Lazio-Roma oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo una campagna europea che ha dato sensazioni molto diverse alle due squadre Romane, oggi, domenica 19 marzo, alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico, scenderanno in campo Lazio e Roma per un sentitissimo derby.La Roma torna da San Sebastián dopo una grande prova difensiva contro la Real Sociedad per passare il turno in Europa League. Dall’altra parte invece la Lazio di Sarri sembra non averci creduto davvero alla rimonta contro l’AZ Alkmaar in Olanda. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Le scelte di Mourinho Sulla destra Karsdorp non riesce a superare il problema al naso dopo il colpo ricevuto proprio in Coppa, e per questo motivo giocherà ancora Zalewski, in un momento di forma davvero ottimo. Per il ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo una campagna europea che ha dato sensazioni molto diverse alle due squadrene,, domenica 19 marzo, alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico, scenderanno in campoper un sentitissimo derby.Latorna da San Sebastián dopo una grande prova difensiva contro la Real Sociedad per passare il turno in Europa League. Dall’altra parte invece ladi Sarri sembra non averci creduto davvero alla rimonta contro l’AZ Alkmaar in Olanda. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Le scelte di Mourinho Sulla destra Karsdorp non riesce a superare il problema al naso dopo il colpo ricevuto proprio in Coppa, e per questo motivo giocherà ancora Zalewski, in un momento di forma davvero ottimo. Per il ...

