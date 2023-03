Lazio-Roma, le probabili formazioni (Di domenica 19 marzo 2023) Alle ore 18 in campo il derby di Serie A tra Lazio e Roma, ecco le probabili formazioni con le scelte di Sarri e Mourinho Alle ore 18 in campo il derby di Serie A tra Lazio e Roma, ecco le probabili formazioni con le scelte di Sarri e Mourinho. Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Alle ore 18 in campo il derby di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Sarri e Mourinho Alle ore 18 in campo il derby di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Sarri e Mourinho.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale,gnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - giorgioguidi2 : RT @serebellardinel: VENTIDUE pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a #Roma, in via Ostiense! Sul posto s… - LinaPenny1 : RT @serebellardinel: VENTIDUE pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a #Roma, in via Ostiense! Sul posto s… -