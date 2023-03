Lazio-Roma, le pagelle dei giallorossi. Ibanez recidivo (4), Dybala sacrificato (5,5) (Di domenica 19 marzo 2023) Roma – Serata amara per la Roma di Mourinho, che non riesce a sfruttare il trend positivo dopo la qualificazione ai quarti di Europa League. Tra errori dei singoli e di squadra, Mourinho non è riuscito a trovare la giusta quadra. Le pagelle Rui Patricio: 6,5 Baluardo.Il portiere portoghese, nelle ultime uscite, è sembrato una garanzia. E si è confermato tale anche stasera, nonostante la sconfitta. Gran parata su Luis Alberto e soprattutto su Felipe Anderson, a due passi dalla porta. Incolpevole sul gol di Zaccagni. Ibanez: 4 recidivo.Sbagliare è umano, persevare è diabolico. Il centrale brasiliano aveva sulla coscienza già il derby di andata, in cui ha regalato il gol a Felipe Anderson, ma anche altre stracittadine passate. Sembra essere diventata una sorta di maledizione, e l’espulsione al 32? del ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 marzo 2023)– Serata amara per ladi Mourinho, che non riesce a sfruttare il trend positivo dopo la qualificazione ai quarti di Europa League. Tra errori dei singoli e di squadra, Mourinho non è riuscito a trovare la giusta quadra. LeRui Patricio: 6,5 Baluardo.Il portiere portoghese, nelle ultime uscite, è sembrato una garanzia. E si è confermato tale anche stasera, nonostante la sconfitta. Gran parata su Luis Alberto e soprattutto su Felipe Anderson, a due passi dalla porta. Incolpevole sul gol di Zaccagni.: 4.Sbagliare è umano, persevare è diabolico. Il centrale brasiliano aveva sulla coscienza già il derby di andata, in cui ha regalato il gol a Felipe Anderson, ma anche altre stracittadine passate. Sembra essere diventata una sorta di maledizione, e l’espulsione al 32? del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - MyGreatest11 : Roma vs Lazio 00/01 - Sentenza2020 : RT @Boboj29: Lazio 1 Roma 0 Mou di chi e' la colpa oggi ? - demarteclaudio : RT @AllRoundLazio: ??| #ROMAGNOLI: 'Non ci sarà un terzo derby per la Roma se non sbaglio giusto? ' ??: Canali ufficiali Lazio -

Derby della Capitale: Lazio vince 1 - 0 contro la Roma 🔊 Ascolta l'articolo Il derby di Roma si è giocato nella 27esima giornata della Serie A 2022 - 2023 e ha visto la Lazio prevalere sulla Roma con il risultato di 1 - 0. Il gol decisivo è stato segnato da Zaccagni al 65 , su assist di Felipe Anderson. La squadra di Sarri ha quindi conquistato la vittoria nella ... Derby perso ed emergenza totale: Mourinho ora è nei guai ... Mourinho avrà grande difficoltà a mettere in piedi la difesa titolare con la SampdoriaLa Roma esce con le ossa rotte dal secondo derby stagionale, perso 1 - 0 con la Lazio. Oltre ad aver perso ... Lazio - Roma, Sarri 'sottile': 'Loro compatti nel protestare. Mourinho Lasciatelo stare' Derby Lazio - Roma, Sarri 'punge': 'Loro compatti nelle proteste...'Sarri si concentra poi sui dati della difesa, fantastici quest'anno: 'Un po' sì, siamo andati oltre le mie aspettative. Romagnoli è ... 🔊 Ascolta l'articolo Il derby disi è giocato nella 27esima giornata della Serie A 2022 - 2023 e ha visto laprevalere sullacon il risultato di 1 - 0. Il gol decisivo è stato segnato da Zaccagni al 65 , su assist di Felipe Anderson. La squadra di Sarri ha quindi conquistato la vittoria nella ...... Mourinho avrà grande difficoltà a mettere in piedi la difesa titolare con la SampdoriaLaesce con le ossa rotte dal secondo derby stagionale, perso 1 - 0 con la. Oltre ad aver perso ...Derby, Sarri 'punge': 'Loro compatti nelle proteste...'Sarri si concentra poi sui dati della difesa, fantastici quest'anno: 'Un po' sì, siamo andati oltre le mie aspettative. Romagnoli è ... Lazio-Roma: le formazioni ufficiali Fantacalcio ® Chanel Totti su Instagram dopo il derby: “Laziali, bentornati sui social” (FOTO) Chanel Totti provoca i tifosi della Lazio. Dopo la vittoria contro la Roma, la figlia dell’ex capitano giallorosso sui suoi social scrive: “Laziali, bentornati sui social“. La stories Instagram di ... Lazio, la stoccata di Casale: 'Roma Fanno questo show in ogni partita' Niccolò Casale ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria nel derby contro la Roma: "Difficile spiegare le emozioni che ho provato. Ho vinto subito due derby. Mi sono integrato e ... Chanel Totti provoca i tifosi della Lazio. Dopo la vittoria contro la Roma, la figlia dell’ex capitano giallorosso sui suoi social scrive: “Laziali, bentornati sui social“. La stories Instagram di ...Niccolò Casale ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria nel derby contro la Roma: "Difficile spiegare le emozioni che ho provato. Ho vinto subito due derby. Mi sono integrato e ...