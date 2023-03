Lazio-Roma, le pagelle dei biancocelesti. Zaccagni imprendibile (7,5), Luis Alberto mago (7) (Di domenica 19 marzo 2023) Roma – La Lazio esce vincitrice dal derby, replicando il risultato dell’andata quando Felipe Anderson stese la Roma. Questa volta è bastato un gol di Zaccagni a far gioire Sarri, che in attesa di Inter-Juventus agguanta il secondo posto a 52 punti. Le pagelle Provedel: 6. Attento. Si pensava non dovesse nemmeno giocare a causa di un attacco influenzale, ma alla fine l’ex Spezia ce l’ha fatta. Non è stato quasi mai impegnato, ad eccezione della parata sul colpo di testa di Mancini. Dà sempre sicurezza alla difesa. Marusic: 6,5 Tignoso.Dalla sua parte aveva Spinazzola, in grande spolvero nelle ultime settimane.Ma il serbo riesce a contenerlo bene, impegnandosi più nella fase difensiva che in quella offensiva. Romagnoli: 6,5 Leader. Uno dei tanti ex della gara. Il centrale biancoceleste ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 marzo 2023)– Laesce vincitrice dal derby, replicando il risultato dell’andata quando Felipe Anderson stese la. Questa volta è bastato un gol dia far gioire Sarri, che in attesa di Inter-Juventus agguanta il secondo posto a 52 punti. LeProvedel: 6. Attento. Si pensava non dovesse nemmeno giocare a causa di un attacco influenzale, ma alla fine l’ex Spezia ce l’ha fatta. Non è stato quasi mai impegnato, ad eccezione della parata sul colpo di testa di Mancini. Dà sempre sicurezza alla difesa. Marusic: 6,5 Tignoso.Dalla sua parte aveva Spinazzola, in grande spolvero nelle ultime settimane.Ma il serbo riesce a contenerlo bene, impegnandosi più nella fase difensiva che in quella offensiva.gnoli: 6,5 Leader. Uno dei tanti ex della gara. Il centrale biancoceleste ...

