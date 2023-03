Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: out Mati? (Di domenica 19 marzo 2023) Alle 18:00, presso lo stadio “Olimpico” di Roma, va in scena una sfida che non è certo come tutte le altre. Da pochi minuti sono state infatti comunicate le formazioni ufficiali con cui Lazio e Roma si contenderanno il 2º derby stracittadino stagionale. All’andata, per decidere le sorti della gara, bastò il gol di Felipe Anderson su assist di Pedro dopo l’errore marchiano in impostazione di Roger Ibañez. La scorsa stagione, se nella partita d’andata prevalsero i biancocelesti (3-2 con gol di Milinkovi?-Savi?, Pedro, Ibañez, Felipe Anderson e Veretout), al ritorno i giallorossi si vendicarono con un netto 3-0 (doppietta di Abraham e rete di Lorenzo Pellegrini). Complessivamente, sono stati finora 157 i “Derby della Capitale” giocati in Serie A, con 56 vittorie della Roma a fronte di 41 ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 marzo 2023) Alle 18:00, presso lo stadio “Olimpico” di, va in scena una sfida che non è certo come tutte le altre. Da pochi minuti sono state infatti comunicate lecon cuisi contenderanno il 2º derby stracittadino stagionale. All’andata, per decidere le sorti della gara, bastò il gol di Felipe Anderson su assist di Pedro dopo l’errore marchiano in impostazione di Roger Ibañez. La scorsa stagione, se nella partita d’andata prevalsero i biancocelesti (3-2 con gol di Milinkovi?-Savi?, Pedro, Ibañez, Felipe Anderson e Veretout), al ritorno i giallorossi si vendicarono con un netto 3-0 (doppietta di Abraham e rete di Lorenzo Pellegrini). Complessivamente, sono stati finora 157 i “Derby della Capitale” giocati in Serie A, con 56 vittorie dellaa fronte di 41 ...

