Lazio Roma finisce 1-0, decide Zaccagni un derby della Capitale nervoso e pieno di falli (Di domenica 19 marzo 2023) . Le tensioni si erano viste già due ore prima del fischio, dove gli ultras della Roma avevano provato a fare un agguato ai biancocelesti sul lungotevere, ferendo addirittura un poliziotto intervenuto per il mantenimento dell'ordine pubblico. Una tensione che è arrivata anche all'interno dello Stadio Olimpico, con i giocatori che non si sono risparmiati in fatto di cartellini e falli. Un Lazio-Roma all'insegna dei cartellini Primo tempo avaro di emozioni. Infatti, parlano solo i falli, anche gravi, che si svolgono in quella frazione di gara. C'è tensione tra le due squadre in campo, con le azioni che vengono puntualmente interrotte dai falli di entrambe le formazioni. Ma non solo. Anche parapiglia, soprattutto in prossimità di una panchina giallorossa sempre più ...

