Lazio-Roma, espulsi Marusic e Cristante dopo il fischio finale. Difesa da reinventare per Mourinho (Di domenica 19 marzo 2023) Il derby della Capitale non si è concluso al triplice fischio finale. Una partita parecchio calda, caratterizzata da molto nervosismo: oltre all'espulsione al 32? di Ibanez per doppia ammonizione, nel corso del primo tempo c'era stato un alterco tra un membro dello staff della Roma e Pedro per un gesto dello spagnolo, chiuso con un doppio rosso per il preparatore biancoceleste Marco Ianni e quello giallorosso Nuno Santos. Gli animi sono rimasti caldissimi fino al finale. dopo il triplice fischio si è accesa una rissa, con molti giocatori che si sono scontrati frontalmente, con l'arbitro Massa che prova a sedare il tutto. Tante le scintille con molti calciatori protagonisti, alla fine a farne le spese sono Bryan Cristante ed Adam ...

