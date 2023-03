Lazio - Roma, dove vederla in tv Sky o Dazn (Di domenica 19 marzo 2023) Roma - Allo stadio Olimpico va in scena Lazio - Roma , gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18. La sfida sarà diretta dall'arbitro Massa della sezione di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 marzo 2023)- Allo stadio Olimpico va in scena, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18. La sfida sarà diretta dall'arbitro Massa della sezione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - asuasu628 : RT @MyGreatest11: Roma vs Lazio 00/01 - Lazio_TV : Si indaga sull'altro rogo in via Ostiense. -