Lazio - Roma | c' è anche Eriksson E la foto è speciale

(Di domenica 19 marzo 2023)- Presenzaper il derby tra. Spunta Sven - Goran, ex tecnico di entrambe le squadre passato alla storia biancoceleste per lo scudetto (e non solo) vinto nel 2000. ...

E' allerta massima per gli scontri tra tifosi, prime tensioni fuori dallo stadio. Il match alle 18. Strade ...- Presenza speciale per il derby tra. Spunta Sven - Goran Eriksson , ex tecnico di entrambe le squadre passato alla storia biancoceleste per lo scudetto (e non solo) vinto nel 2000. Di qualche settimana fa la notizia del suo ...Derby ad alto rischio: momenti di tensione si sono già registrati davanti allo Stadio Olimpico adove si terrà alle 18 si affronteranno eper il campionato di Serie A. Si sono registrati lanci di fumogeni e bottiglie da parte di alcuni tifosi: la polizia è schierata in tenuta anti sommossa. Le forze dell'ordine blindano ...

Lazio, i 26 convocati per il Derby contro la Roma: assente solo Vecino per squalifica. Lazio, i 26 convocati per il Derby con la Roma: Immobile ha recuperato, out Vecino per squalifica. PORTIERI: Adam ...Sul posto almeno mille tra poliziotti e carabinieri, strade chiuse già dalle 14 C'è grande preoccupazione per il derby tra Lazio e Roma in programma allo stadio Olimpico alle 18. Già poco dopo le 15 ...