Lazio-Roma | brutte notizie per Sarri | un titolarissimo è out!

(Di domenica 19 marzo 2023) Ci siamo. mancano meno di 5 ore ad uno dei derby più attesi ed affascinanti degli ultimi anni. Non soltanto per la sfida a distanza in panchina tra due idee di calcio completamente differenti,e Mourinho, ma anche per la classifica con la quale le due squadre arrivano a questo confronto tanto atteso.terza a 49 punti,quinta a 47, con il Milan rimasto fermo a 48 dopo la sconfitta di ieri ad Udine a seperare le due compaginine. Ivan Provedel infortunioE proprio a poche ore dallo socntro diretto per la zona Champions, arriva una brutta notizia per Maurizioche dovrà fare a meno di unper la partita delle 18:00. Febbre per Provedel: pronto Maximiano Secondo Tuttomercatoweb, il portiere Ivan Provedel è attualmente a letto con la febbre ...

Ivan Provedel, portiere della Lazio, salterà il derby di oggi contro la Roma per febbre. Al suo posto pronto Maximiano. Allo stadio Olimpico va in scena Lazio-Roma, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18. La sfida sarà diretta dall'arbitro Massa della sezione di Imperia.

Svelato un piccolo retroscena che riguarda il tecnico della Roma Josè Mourinho che quest’oggi essendo squalificato non potrà dirigere la squadra dalla panchina. Per questo motivo c’erano state varie ...Altro guaio per la Lazio in vista del derby contro la Roma di oggi pomeriggio alle 18: alle assenze sicure di Matias Vecino (squalificato) e Ciro Immobile (infortunato) si aggiunge quella dell’ultima ...