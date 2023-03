Lazio-Roma, allerta ultras: in arrivo gruppi serbi e polacchi gemellati con romanisti e laziali (Messaggero) (Di domenica 19 marzo 2023) Un weekend di allerta massima sul fronte tifoserie. Oggi i tifosi del Napoli tornano alle trasferte dopo i due mesi di stop in conseguenza degli scontri in Autostrada A1 tra ultras della Roma e quelli del Napoli, lo scorso 8 gennaio e c’è anche in programma il derby tra Roma e Lazio. Una situazione che potrebbe diventare esplosiva, per cui il Viminale ha dichiarato allerta massima, in considerazione delle segnaLazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Sul fronte Torino-Napoli, sarà potenziato il controllo degli autogrill sull’Autostrada A1, poiché si temono nuovi scontri tra tifosi del Napoli e tifosi della Roma durante il viaggio dei supporters azzurri verso Torino. Ma a tenere altissima la tensione è anche il derby di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Un weekend dimassima sul fronte tifoserie. Oggi i tifosi del Napoli tornano alle trasferte dopo i due mesi di stop in conseguenza degli scontri in Autostrada A1 tradellae quelli del Napoli, lo scorso 8 gennaio e c’è anche in programma il derby tra. Una situazione che potrebbe diventare esplosiva, per cui il Viminale ha dichiaratomassima, in considerazione delle segnani dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Sul fronte Torino-Napoli, sarà potenziato il controllo degli autogrill sull’Autostrada A1, poiché si temono nuovi scontri tra tifosi del Napoli e tifosi delladurante il viaggio dei supporters azzurri verso Torino. Ma a tenere altissima la tensione è anche il derby di ...

