Lazio - Roma, alle 18 il derby. Tensione all'Olimpico: agente ferito dopo lancio di petardi tra tifosi (Di domenica 19 marzo 2023) Romanisti lanciano bottiglie e petardi contro laziali, bloccati dalla polizia. Tensioni a ridosso dello stadio Olimpico dove alle 18 si disputerà il derby della Capitale.

