Lazio-Roma 1-0 | Sarri | “Mourinho? Non so neanche cosa ha detto | non leggo certe cose”

"Il derby è sempre una partita particolare, vincere dà grande soddisfazione. Per ora stiamo facendo una bella stagione, il campionato non è finito: dobbiamo continuare su questo livello e giocarci le nostre carte fino alla fine. Champions? Il presidente ci ha detto di provarci, non che fosse un obiettivo imprescindibile. Sulla carta ci sono squadre più attrezzate di noi, cerchiamo di farlo rimanere solo sulla carta". Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la vittoria contro la Roma. "Le parole di José Mourinho? Non so neanche cosa ha detto, non mi metto a leggere queste cose. Abbiamo visto molti filmati della Roma, solo di situazioni di gioco", ha chiuso così qualsiasi polemica con ...

