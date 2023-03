Lazio-Roma 1-0, rissa a fine partita: Cristante e Marusic espulsi dopo il fischio finale (Di domenica 19 marzo 2023) finale ad altissima tensione in Lazio-Roma 1-0, il derby ha infatti visto una rissa dopo il fischio che ha sancito la vittoria dei biancocelesti. Un parapiglia al centro dell’Olimpico che ha portato all’espulsione di Cristante e Marusic, evidentemente i più “attivi” secondo l’arbitro Massa. Da capire ovviamente cosa sarà scritto sul referto del direttore di gara, perchè entrambi i giocatori potrebbero subire una squalifica piuttosto pesante. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023)ad altissima tensione in1-0, il derby ha infatti visto unailche ha sancito la vittoria dei biancocelesti. Un parapiglia al centro dell’Olimpico che ha portato all’one di, evidentemente i più “attivi” secondo l’arbitro Massa. Da capire ovviamente cosa sarà scritto sul referto del direttore di gara, perchè entrambi i giocatori potrebbero subire una squalifica piuttosto pesante. SportFace.

